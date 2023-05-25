"Вагнерівці" почали виводити підрозділи з Бахмута

"Вагнерівці" на чолі з Євгеном Пригожиним. Фото: Reuters/Press service of "Concord"/Handout

Найманці ПВК "Вагнер" почали залишати територію міста Бахмут. На їхнє місце заходять підрозділи російських регулярних військ, які воюють на території України.

Про це заявив власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

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За словами російського бізнесмена, власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, підрозділи його приватної військової компанії почали залишати територію Бахмута.

Натомість їхні позиції займають регулярні війська російської окупаційної армії.

Куди дінуться найманці Пригожина

Євген Пригожин наголосив, що найманці його ПВК "Вагнер" перебазуються до тилових таборів.

Основна частина усіх "вагнерівських" підрозділів вийде з Бахмута у напрямку тилових таборів до 1 червня.

Нагадаємо, 22 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українським бійцям вдалося просунутися під Бахмутом. За 24 години вони змогли просунутися на відстань від 200 до 400 метрів.

Сергій Череватий зазначив також, дуже важливим, ключовим моментом Бахмутської оборони є знищення ПВК "Вагнер", найбоєздатнішої частини окупаційних військ.

Додамо, що командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський опублікував відео того, як українські війська тримають оборону в Бахмуті.