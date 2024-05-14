Навіщо Путін призначив міністром оборони Бєлоусова

Андрій Бєлоусов, який замінить на чолі міноборони РФ Сергія Шойгу. Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Поява на чолі міністерства оборони Російської Федерації технократа Андрія Бєлоусова, який перед тим займався економікою та фінансами, означає бажання Кремля навести лад у корумпованих військових та військово-промислових структурах. Крім того, це свідчення того, що Путін визнав — перемогти Україну швидко неможливо, війна затягується і переходить у фазу виснаження.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Перехід до війни на виснаження

Зміна керівника міністерства оборони Російської Федерації означає визнання Кремлем неможливості перемогти Україну у найближчій перспективі.

"Путін дійшов до висновку, що війна в Україні затягується, переходить у стадію виснаження", — підкреслив Петро Черник.

Саме тому російський диктатор, наголосив експерт, і поставив на міноборони технократа, який працював з економікою РФ і доклався до того, аби максимально знизити вплив західних санкцій, що були запроваджені після повномасштабного вторгнення до України.

"Це не суто воєнний, а воєнно-промисловий крок", — пояснив полковник ЗСУ.

Бєлоусов має навести лад у ВПК

Призначення Бєлоусова означає бажання навести лад у надзвичайно корумпованій структурі міністерства оборони та військово-промислового комплексу РФ.

"Воєнна частина бюджету Росії на 2024 рік становить рекордні, порівнювані із Радянським Союзом 80-х років, показники — понад 10 трильйонів рублів", — підкреслив Петро Черник, наголошуючи на об’ємах фінансування російської армії та масштабах тамтешньої корупції.

Нагадаємо, що Путін підписав указ про призначення міністра оборони РФ Сергія Шойгу на посаду секретаря ради безпеки Росії замість Миколи Патрушева. У документі йдеться, що Патрушева "звільнили з посади у зв’язку з переходом на іншу роботу". Про яку посаду йдеться — наразі невідомо.

А міністром оборони Росії замість Шойгу стане Андрій Бєлоусов, який раніше він був першим заступником премʼєр-міністра та помічником Путіна. Також він працював у Мінекономрозвитку, Мінтрансі, ФАС та Росакредитації.