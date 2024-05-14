Зачем Путин назначил министром обороны Белоусова

Андрей Белоусов, заменивший во главе минобороны РФ Сергея Шойгу. Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Появление во главе министерства обороны Российской Федерации технократа Андрея Белоусова, прежде занимавшегося экономикой и финансами, означает желание Кремля навести порядок в коррумпированных военных и военно-промышленных структурах. Кроме того, это свидетельство того, что Путин признал победить Украину быстро невозможно, война затягивается и переходит в фазу истощения.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Переход к войне на истощение

Смена руководителя министерства обороны Российской Федерации означает признание Кремлем невозможности победить Украину в ближайшей перспективе.

"Путин пришел к выводу, что война в Украине затягивается, переходит в стадию истощения", — подчеркнул Петр Черник.

Именно поэтому российский диктатор, подчеркнул эксперт, поставил на минобороны технократа, работавшего с экономикой РФ и приложившийся к тому, чтобы максимально снизить влияние западных санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину.

"Это не сугубо военный, а военно-промышленный шаг", — объяснил полковник ВСУ.

Белоусов должен навести порядок в ВПК

Назначение Белоусова означает желание навести порядок в чрезвычайно коррумпированной структуре министерства обороны и военно-промышленного комплекса РФ.

"Военная часть бюджета России на 2024 год составляет рекордные, сравнимые с Советским Союзом 80-х годов, показатели — более 10 триллионов рублей", — подчеркнул Петр Черник, отмечая объемы финансирования российской армии и масштабы тамошней коррупции.

Напомним, что Путин подписал указ о назначении министра обороны РФ Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза России вместо Николая Патрушева. В документе говорится, что Патрушева "уволили с должности в связи с переходом на другую работу". О какой должности идет речь — пока неизвестно.

А министром обороны России вместо Шойгу станет Андрей Белоусов, который раньше был первым заместителем премьер-министра и помощником Путина. Также он работал в Минэкономразвитии, Минтрансе, ФАС и Росаккредитации.