Росія запускає над Україною повітряні кулі - пояснення британської розвідки

Російські окупанти

Росія запускає над Україною повітряні кулі, щоб збирати інформацію про ППО країни. Ймовірно, це нова тактика рф, щоб змусити Україну витратити запаси ракет.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Звіт розвідки

У повідомленні зазначається, що 15 лютого 2023 року українські збройні сили помітили над Києвом кілька аеростатів із підвішеними під ними радіолокаційними відбивачами. Українські офіційні особи повідомили, що вони збили щонайменше шість із них.

"Раніше, 12 лютого 2023 року, ВПС України повідомили про прицілювання аеростатів над східним Дніпром. Цілком ймовірно, що повітряні кулі були російськими. Ймовірно, вони являють собою нову тактику рф зі збору інформації про українські системи ППО та примушення українців до витрачання цінних запасів ракет класу "земля-повітря" та боєприпасів", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у Великій Британії вважають, що 14 лютого повітряний простір Молдови закрили саме через "об'єкт у формі кулі", який, ймовірно, був російським.

Нагадаємо, що 15 лютого в Київській області було оголошено повітряну тривогу через повітряні кулі, які запустили росіяни. Повітряні сили "сканують небо" України та ведуть радіолокаційну розвідку простору. Повітряними об'єктами в небі над Київщиною виявились надувні кулі з відбивачами, рух яких залежить від вітру.