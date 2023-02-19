Россия запускает над Украиной воздушные шары - объяснение британской разведки

Российские оккупанты

Россия запускает над Украиной воздушные шары, чтобы собирать информацию о ПВО страны. Вероятно, это новая тактика рф, чтобы заставить Украину потратить запасы ракет.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Отчет разведки

В сообщении указывается, что 15 февраля 2023 года украинские вооруженные силы заметили над Киевом несколько аэростатов с подвешенными под ними радиолокационными отражателями. Украинские официальные лица сообщили, что они сбили не менее шести из них.

"Ранее, 12 февраля 2023 года, ВВС Украины сообщили о прицеливании аэростатов над восточным Днепром. Вполне вероятно, что воздушные шары были русскими. Вероятно, они представляют собой новую тактику рф по сбору информации об украинских системах ПВО и принуждению украинцев к расходованию ценных запасов ракет класса "земля-воздух" и боеприпасов", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Британии считают, что 14 февраля воздушное пространство Молдовы закрыли именно из-за "объекта в форме шара", который, вероятно, был российским.

Напомним, что 15 февраля в Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за воздушных шаров, которые запустили россияне. Воздушные силы "сканируют небо" Украины и ведут радиолокационную разведку пространства. Воздушными объектами в небе над Киевщиной оказались надувные шары с отражателями, движение которых зависит от ветра.