Россия запускает над Украиной воздушные шары - объяснение британской разведки

Зачем рф запускает над Украиной воздушные шары: объяснение разведки Британии
Россия запускает над Украиной воздушные шары, чтобы собирать информацию о ПВО страны. Вероятно, это новая тактика рф, чтобы заставить Украину потратить запасы ракет.
Об этом говорится в отчете британской разведки.
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Отчет разведки
В сообщении указывается, что 15 февраля 2023 года украинские вооруженные силы заметили над Киевом несколько аэростатов с подвешенными под ними радиолокационными отражателями. Украинские официальные лица сообщили, что они сбили не менее шести из них.
"Ранее, 12 февраля 2023 года, ВВС Украины сообщили о прицеливании аэростатов над восточным Днепром. Вполне вероятно, что воздушные шары были русскими. Вероятно, они представляют собой новую тактику рф по сбору информации об украинских системах ПВО и принуждению украинцев к расходованию ценных запасов ракет класса "земля-воздух" и боеприпасов", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Британии считают, что 14 февраля воздушное пространство Молдовы закрыли именно из-за "объекта в форме шара", который, вероятно, был российским.
Напомним, что 15 февраля в Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за воздушных шаров, которые запустили россияне. Воздушные силы "сканируют небо" Украины и ведут радиолокационную разведку пространства. Воздушными объектами в небе над Киевщиной оказались надувные шары с отражателями, движение которых зависит от ветра.