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Навіщо Росія била дорогими Цирконами по Києву

28 березня 2024 16:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Навіщо Росія била дорогими Цирконами по Києву
Наслідки удару по Києву 25 березня. Фото: "Факти"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські війська могли використати гіперзвукові ракети "Циркон" для удару по Києву з метою перевірити цю зброю в бойових умовах. Втім, удари по українській столиці виявилися невдалими для виробників цієї ракети.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Однією з причин російського удару ракетами "Циркон" по Києву може бути практична необхідність для російського військово-промислового комплексу.

"Вони таким чином можуть проводити випробування цієї ракети в бойових умовах", — припустив Дмитро Снєгирьов.

Для російського військово-промислового комплексу війна на території України є ідеальним полігоном.

Невдалі випробування

Експерт також відзначив, що російська гіперзвукова ракета, за великим рахунком, не виправдала покладених на неї сподівань військово-політичного керівництва країни-агресора.

"Однією із головних невдач "Циркона" стало те, що її збила українська система ППО, хоча росіяни очікували, що швидкість цієї ракети дозволить їх без перешкод уражати ціль", — зазначив Снєгирьов.

Що відомо про ракету "Циркон"

В ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE  розповідали, що "Циркон" — гіперзвукова ракета, створена для протидії ворожому флоту. Швидкість польоту такої цілі досягає більш як 11 тисяч км/год, долітає до місця ураження набагато швидше за звичне ракетне озброєння РФ.

За даними західних ЗМІ, коштує така зброя — лише ракета, без пускової установки — близько 210 мільйонів доларів.

Вперше про гіперзвукові ракети "Циркон" як засіб для удару по українських містах говорилося ще 7 лютого, коли росіяни знову обстріляли Київ. За неофіційними даними, повідомлялося про виявлення у столиці частин саме "Циркона".

Нагадаємо, що російські загарбники у понеділок, 25 березня, знову атакували Київ. У трьох районах зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей. За даними ДСНС, постраждали 10 осіб. Удар був завданий, скоріш за все, саме ракетою "Циркон".

 

Київ
російські війська
окупанти
ракети
війна в Україні
Росія

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