Зачем Россия била дорогими Цирконами по Киеву

Последствия удара по Киеву 25 марта. Фото: "Факты"

Российские войска могли использовать гиперзвуковые ракеты Циркон для удара по Киеву с целью проверить это оружие в боевых условиях. Впрочем, удары по украинской столице оказались неудачными для изготовителей этой ракеты.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Украина как полигон

Одной из причин российского удара ракетами "Циркон" по Киеву может быть практическая необходимость для российского военно-промышленного комплекса.

"Они таким образом могут проводить испытания этой ракеты в боевых условиях", — предположил Дмитрий Снегирев.

Для российского военно-промышленного комплекса война на территории Украины является идеальным полигоном.

Неудачные испытания

Эксперт также отметил, что российская гиперзвуковая ракета, по большому счету, не оправдала возлагаемых на нее надежд военно-политического руководства страны-агрессора.

"Одна из главных неудач "Циркона" стала то, что ее сбила украинская система ПВО, хотя россияне ожидали, что скорость этой ракеты позволит их беспрепятственно поражать цель", — отметил Снегирев.

Что известно о ракете "Циркон"

В эксклюзивном материале Новини.LIVE рассказывали, что "Циркон" — гиперзвуковая ракета, созданная для противодействия враждебному флоту. Скорость полета такой цели достигает более 11 тысяч км/ч, долетает до места поражения гораздо быстрее обычного ракетного вооружения РФ.

По данным западных СМИ, стоит такое оружие — только ракета, без пусковой установки — около 210 миллионов долларов.

Впервые о гиперзвуковых ракетах "Циркон" как средстве для удара по украинским городам говорилось еще 7 февраля, когда россияне снова обстреляли Киев. По неофициальным данным, сообщалось об обнаружении в столице частей именно "Циркона".

Напомним, что российские захватчики в понедельник, 25 марта, снова атаковали Киев. В трех районах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей. По данным ГСЧС, пострадали 10 человек. Удар был нанесен, скорее всего, именно ракетой "Циркон".