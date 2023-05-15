Навіщо Росія вихваляє свої вигадані успіхи у обороні під Бахмутом: версія ISW

Російські окупанти на Донбасі. Фото: росЗМІ

Російське військове командування заявило про нагородження окупантів із підрозділів, які зазнали втрат під Бахмутом. Таким чином відомство Сергія Шойгу маскує свої невдачі.

Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Російські вихваляння

Міністерство оборони високо оцінило оборонні зусилля 4-ої мотострілецької бригади російських військ (вона ж — 2-ий армійський корпус "ЛНР") в районі Іванівського на бахмутському напрямку та 6-ої гвардійської мотострілецької бригади під Соледаром.

Російське відомство РФ заявило про вручення бойових медалей та державних нагород військовослужбовцям цих цих підрозділів.

Спроба прикрити ганьбу

Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що таким чином військове відомство країни-агресор намагається прикрити власні невдачі та успіхи Сил оборони України на цих ділянках фронту.

Для цього ж міноборони Росії і відзначило також зусилля своїх регулярних військ, протиставляючи їх іррегулярним підрозділам, зокрема, найманцям з ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що саме під Бахмутом українці ліквідували командира 4-ї мотострілецької бригади РФ В'ячеслава Макарова та замкомандира армійського корпусу з військово-політичної роботи Євгена Бровка.