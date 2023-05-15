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Зачем Россия восхваляет свои вымышленные успехи в обороне под Бахмутом: версия ISW

15 мая 2023 08:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зачем Россия восхваляет свои вымышленные успехи в обороне под Бахмутом: версия ISW
Российские оккупанты на Донбассе. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российское военное командование заявило о награждении оккупантов из подразделений, понесших потери под Бахмутом. Таким образом, ведомство Сергея Шойгу маскирует свои неудачи.

Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Министерство обороны высоко оценило оборонные усилия 4-й мотострелковой бригады российских войск (она же — 2-й армейский корпус "ЛНР") в районе Ивановского на бахмутском направлении и 6-й гвардейской мотострелковой бригады под Соледаром.

Российское ведомство РФ заявило о вручении боевых медалей и государственных наград военнослужащим этих подразделений.

Попытка прикрыть позор

Аналитики Института изучения войны отметили, что таким образом военное ведомство страны-агрессор пытается прикрыть свои неудачи и успехи Сил обороны Украины на этих участках фронта.

Для этого же минобороны России и отметило также усилия своих регулярных войск, противопоставляя их иррегулярным подразделениям, в частности наемникам из ЧВК "Вагнер".

Напомним, что именно под Бахмутом украинцы ликвидировали командира 4-й мотострелковой бригады РФ Вячеслава Макарова и замомандира армейского корпуса по военно-политической работе Евгения Бровко.

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