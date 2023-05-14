Росія втратила двох полковників під Бахмутом, — ЗМІ

Росіяни скаржаться, що втратили двох полковників під Бахмутом. Фото: росЗМІ

У Росії скаржаться на загибель двох полковників. Зазначається, що українські військові "ліквідували" їх під бої на околицях Бахмута.

Про це пишуть росЗМІ.

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Йдеться про командира 4-ї мотострілецької бригади В'ячеслава Макарова та замкомандира армійського корпусу з військово-політичної роботи Євгена Бровка.

"Командир 4-ї мотострілецької бригади полковник В'ячеслав Макаров, перебуваючи на передовій, особисто керував боєм. Дві атаки противника були відбиті. Військовослужбовцями бригади знищено три танки, чотири бойові машини піхоти і два бронеавтомобілі ЗСУ. та загинув під час евакуації з поля бою", — заявив представник Міноборони РФ генерал-лейтенант Ігор Конашенков.

Також він повідомив про загибель заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковника Євгена Бровка, який керував діями особового складу.

"Під час бою щодо відбиття однієї з атак полковник Євген Бровко героїчно загинув, отримавши множинні осколкові поранення", — сказав Конашенков.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗСУ просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута.

Також Служба зв'язків з громадськістю 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оприлюднили фото зруйнованого, але незламного Бахмута. На знімках видно кістяки пошкоджених будинків та туман у суміші з димом від снарядів.