Навіщо Захід затягує війну в Україні: вечірній ефір Новини.LIVE

Політтехнолог Тарас Загородній. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 серпня, гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE став політтехнолог Тарас Загородній. Він, зокрема, прокоментує скандал з Пашинським щодо закупівлі зброї.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Читайте також:

Що буде в ефірі

Окрім цього, в ефірі йтиметься про те, чому Захід зацікавлений у затягуванні війни, а Китай намагається покращити відносини з США.

Нагадаємо, на південному фронті українська армія має тактичні успіхи і перспективу виходу на оперативний простір. Але для подальшого просування ЗСУ необхідні літаки та засоби ППО для протидії російській авіації. Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.