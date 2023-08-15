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Навіщо Захід затягує війну в Україні: вечірній ефір Новини.LIVE

15 серпня 2023 19:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Навіщо Захід затягує війну в Україні: вечірній ефір Новини.LIVE
Політтехнолог Тарас Загородній. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 15 серпня, гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE став політтехнолог Тарас Загородній. Він, зокрема, прокоментує скандал з Пашинським щодо закупівлі зброї. 

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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Що буде в ефірі

Окрім цього, в ефірі йтиметься про те, чому Захід зацікавлений у затягуванні війни, а Китай намагається покращити відносини з США. 

Нагадаємо, на південному фронті українська армія має тактичні успіхи і перспективу виходу на оперативний простір. Але для подальшого просування ЗСУ необхідні літаки та засоби ППО для протидії російській авіації. Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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