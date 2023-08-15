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Зачем Запад затягивает войну в Украине: вечерний эфир Новини.LIVE

15 августа 2023 19:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зачем Запад затягивает войну в Украине: вечерний эфир Новини.LIVE
Политтехнолог Тарас Загородний. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 15 августа, гостем вечернего эфира Новини.LIVE стал политтехнолог Тарас Загородний. Он, в частности, прокомментирует скандал с Пашинским по поводу закупки оружия.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини. LIVE.

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Кроме того, в эфире речь пойдет о том, почему Запад заинтересован в затягивании войны, а Китай пытается улучшить отношения с США.

Напомним, на южном фронте у украинской армии есть тактические успехи и перспектива выхода на оперативное пространство. Но для дальнейшего продвижения ВСУ необходимы самолеты и средства ПВО для противодействия российской авиации. Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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