Наїхали на власну ж міну: Сирський показав, як окупанти бадьоро покидають танк

Російський танк наїхав на міну. Фото: скріншот з відео

ЗСУ щодня наближають перемогу. А окупанти часом їм у цьому дуже допомагають. Так, під Соледаром росіяни самі ж підірвали танк на власній міні.

Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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На кадрах, опублікованих командувачем Сирським, видно, як російський танк спершу наїжджає на міну, окупанти поспішно його полишають та розбігаються в різні боки. Врешті техніку остаточно знищили українські захисники.

"Під Соледаром танк окупантів спробував висунутися на вогневу позицію. Але повоювати не встиг — спочатку підірвався на власній міні, а потім його добили точним пострілом гармаші САУ 2С3 "Акація" з 30-ї ОМБр", — повідомив Сирський.

Нагадаємо, ЗСУ "з вогником" відпрацювали по техніці РФ: знищили гордість окупантів.

До того ж днями захисники показали, як знищили на півдні унікальну ціль ворога.