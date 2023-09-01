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Наїхали на власну ж міну: Сирський показав, як окупанти бадьоро покидають танк

1 вересня 2023 15:59
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Валерія Пержун
редактор
Наїхали на власну ж міну: Сирський показав, як окупанти бадьоро покидають танк
Російський танк наїхав на міну. Фото: скріншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

ЗСУ щодня наближають перемогу. А окупанти часом їм у цьому дуже допомагають. Так, під Соледаром росіяни самі ж підірвали танк на власній міні. 

Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський

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На кадрах, опублікованих командувачем Сирським, видно, як російський танк спершу наїжджає на міну, окупанти поспішно його полишають та розбігаються в різні боки. Врешті техніку остаточно знищили українські захисники.

"Під Соледаром танк окупантів спробував висунутися на вогневу позицію. Але повоювати не встиг — спочатку підірвався на власній міні, а потім його добили точним пострілом гармаші САУ 2С3 "Акація" з 30-ї ОМБр", — повідомив Сирський.

Нагадаємо, ЗСУ "з вогником" відпрацювали по техніці РФ: знищили гордість окупантів.

До того ж днями захисники показали, як знищили на півдні унікальну ціль ворога.

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