Наїхали на власну ж міну: Сирський показав, як окупанти бадьоро покидають танк
ЗСУ щодня наближають перемогу. А окупанти часом їм у цьому дуже допомагають. Так, під Соледаром росіяни самі ж підірвали танк на власній міні.
Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
Що відомо про знищений російський танк під Соледаром
На кадрах, опублікованих командувачем Сирським, видно, як російський танк спершу наїжджає на міну, окупанти поспішно його полишають та розбігаються в різні боки. Врешті техніку остаточно знищили українські захисники.
"Під Соледаром танк окупантів спробував висунутися на вогневу позицію. Але повоювати не встиг — спочатку підірвався на власній міні, а потім його добили точним пострілом гармаші САУ 2С3 "Акація" з 30-ї ОМБр", — повідомив Сирський.
Нагадаємо, ЗСУ "з вогником" відпрацювали по техніці РФ: знищили гордість окупантів.
До того ж днями захисники показали, як знищили на півдні унікальну ціль ворога.