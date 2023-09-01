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Наехали на собственную мину: Сырский показал, как оккупанты бодро покидают танк

1 сентября 2023 15:59
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Наехали на собственную мину: Сырский показал, как оккупанты бодро покидают танк
Российский танк наехал на мину. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

ВСУ каждый день приближают победу. А оккупанты иногда им в этом очень помогают. Да, под Соледаром россияне сами же подорвали танк на собственной мине.

Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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На кадрах, опубликованных командующим Сырским, видно, как российский танк сначала наезжает на мину, оккупанты поспешно его покидают и разбегаются в разные стороны. А через мгновение, технику окончательно уничтожили украинские защитники.

"Под Соледаром танк оккупантов попытался выдвинуться на огневую позицию. Но повоевать не успел — сначала подорвался на собственной мине, а затем его добили точным выстрелом пушкари САУ 2С3 "Акация" из 30-й ОМБр", — сообщил Сырский.

Напомним, ВСУ "с огоньком" отработали по технике РФ: уничтожили гордость оккупантов.

К тому же, на днях защитники показали, как уничтожили на юге уникальную цель врага.

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