Наехали на собственную мину: Сырский показал, как оккупанты бодро покидают танк

Российский танк наехал на мину. Фото: скриншот с видео

ВСУ каждый день приближают победу. А оккупанты иногда им в этом очень помогают. Да, под Соледаром россияне сами же подорвали танк на собственной мине.

Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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На кадрах, опубликованных командующим Сырским, видно, как российский танк сначала наезжает на мину, оккупанты поспешно его покидают и разбегаются в разные стороны. А через мгновение, технику окончательно уничтожили украинские защитники.

"Под Соледаром танк оккупантов попытался выдвинуться на огневую позицию. Но повоевать не успел — сначала подорвался на собственной мине, а затем его добили точным выстрелом пушкари САУ 2С3 "Акация" из 30-й ОМБр", — сообщил Сырский.

Напомним, ВСУ "с огоньком" отработали по технике РФ: уничтожили гордость оккупантов.

К тому же, на днях защитники показали, как уничтожили на юге уникальную цель врага.