Наехали на собственную мину: Сырский показал, как оккупанты бодро покидают танк
ВСУ каждый день приближают победу. А оккупанты иногда им в этом очень помогают. Да, под Соледаром россияне сами же подорвали танк на собственной мине.
Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Что известно об уничтоженном российском танке под Соледаром
На кадрах, опубликованных командующим Сырским, видно, как российский танк сначала наезжает на мину, оккупанты поспешно его покидают и разбегаются в разные стороны. А через мгновение, технику окончательно уничтожили украинские защитники.
"Под Соледаром танк оккупантов попытался выдвинуться на огневую позицию. Но повоевать не успел — сначала подорвался на собственной мине, а затем его добили точным выстрелом пушкари САУ 2С3 "Акация" из 30-й ОМБр", — сообщил Сырский.
Напомним, ВСУ "с огоньком" отработали по технике РФ: уничтожили гордость оккупантов.
К тому же, на днях защитники показали, как уничтожили на юге уникальную цель врага.