ЗСУ "з вогником" відпрацювали по техніці РФ: знищили гордість окупантів

Українські захисники ліквідували техніку росіян. Фото: скриншот

Сили оборони півдня України знищили російську техніку, якою так пишалися росіяни, що наголошували "аналагов нєт". Так, українські бійці ліквідували не тільки ворожу радіолокаційну станцію "Предел-Э", а також і — станцію ЗРК "Бук-М3".

Про це повідомляє ОК "Південь".

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"Відтепер у них нема не тільки аналогів, а й по деяких позиціях навіть оригіналів: "прєдєла" більше нема, "леєра" — нема. А наразі і радіолокаційної станції підсвітки та наведення ракет до зрк "Бук-М3", — теж нема", — зазначають українські захисники.

Таким чином Сили оборони знищили техніку на загальну вартість у понад 260 млн доларів.

Нагадаємо, що українські військові підняли прапор України на лівобережжі Херсонщини. Ця подія відбулася на лінії розмежування між звільненими територіями і тими, які й досі перебувають в окупації.

Також ми писали, що українські військові прорвали лінію оборони росіян на Запорізькому напрямку. Відтак, росіяни змушені відступати.

Додамо, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Зокрема, у напрямку Вербового ЗСУ мають успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.