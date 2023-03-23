НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до списку спонсорів війни

Австрійський банк продовжує працювати в росії

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло банківську групу Raiffeisen Bank International до списку спонсорів війни. Після повномасштабного вторгнення цей банк продовжує працювати в рф.

Про це інформує пресслужба відомства.

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Як відомо, Raiffeisen Bank працює в росії з 1996 року та входить до переліку системно значимих російських банків. Через своє російське представництво банк визнає так звані "лнр" та "днр" і надає кредитні канікули та пільгові кредити окупантам.

"Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету рф €559 млн. Це дорівнює вартості близько 95 ракет "Калібр", якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста", — йдеться у повідомленні НАЗК.

До того ж банк підіграє російській пропаганді, називаючи війну "спеціальною військовою операцією". Таким чином, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Raiffeisen більш як 10 років співпрацює з оточенням путіна.