НАПК внесло Raiffeisen Bank International в список спонсоров войны

Австрийский банк продолжает работать в россии

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло банковскую группу Raiffeisen Bank International в список спонсоров войны. После полномасштабного вторжения этот банк продолжает работать в рф.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Как известно, Raiffeisen Bank работает в россии с 1996 года и входит в список системно значимых российских банков. Через свое российское представительство банк признает так называемые "лнр" и "днр" и предоставляет кредитные каникулы и льготные кредиты оккупантам.

"Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет рф €559 млн. Это равно стоимости около 95 ракет "Калибр", которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города", — говорится в сообщении НАПК.

К тому же банк подыгрывает российской пропаганде, называя войну "специальной военной операцией". Таким образом, все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в рф означают прямую поддержку и спонсирование терроризма.

Напомним, ранее мы писали, что Raiffeisen более 10 лет сотрудничает с окружением путина.