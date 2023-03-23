НАПК внесло Raiffeisen Bank International в список спонсоров войны
Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло банковскую группу Raiffeisen Bank International в список спонсоров войны. После полномасштабного вторжения этот банк продолжает работать в рф.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
-
В Одесской области утвердили даты весенних каникул
-
Средняя скорость мобильного интернета в Украине должна быть не менее 2 Мбит/сек, — Федоров
-
Россия и Грузия хотят восстановить прямое авиасообщение и отменить визы: детали
-
Офицер США Дэн Райс рассказал, сколько солдат ежемесячно теряет рф
-
Три знака зодиака ждет большой финансовый успех до конца марта. Кому приготовиться?
-
Кличко рассказал, когда в Киеве возобновят работу станции метро "Гидропарк"
-
В Одессе можно бесплатно овладеть десятками профессий
-
На Закарпатье утонул молодой человек, пытавшийся нелегально пересечь границу
-
Поворот на восток: российский Центробанк будет обучать сотрудников китайскому языку
-
Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Подробности
Как известно, Raiffeisen Bank работает в россии с 1996 года и входит в список системно значимых российских банков. Через свое российское представительство банк признает так называемые "лнр" и "днр" и предоставляет кредитные каникулы и льготные кредиты оккупантам.
"Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет рф €559 млн. Это равно стоимости около 95 ракет "Калибр", которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города", — говорится в сообщении НАПК.
К тому же банк подыгрывает российской пропаганде, называя войну "специальной военной операцией". Таким образом, все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в рф означают прямую поддержку и спонсирование терроризма.
Напомним, ранее мы писали, что Raiffeisen более 10 лет сотрудничает с окружением путина.