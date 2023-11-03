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Названа головна ракетна техніка України, яка знищить гелікоптерну підтримку армії РФ

3 листопада 2023 22:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Названа головна ракетна техніка України, яка знищить гелікоптерну підтримку армії РФ
Оперативно-тактичний комплекс "Грім-2". Фото: Militarnyi
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Найгрізнішою ракетною зброєю українського виробництва є оперативно-тактичний комплекс "Сапсан" ("Грім-2"). Він може остаточно виключити із бойових дій усю гелікоптерну авіацію російських військ.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Головною власне українською загрозою російським окупантам Дмитро Снєгирьов назвав оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" чи, в експортному варіанті, "Грім-2".

Експерт нагадав: "На розробку цього зразка ракетної техніки дали кошти інвестори із Саудівської Аравії".

"Грім", який вижене російські гелікоптери

Снєгирьов наголосив, що використання "Грому-2", дальність ударів якого перевищує 500 кілометрів, може серйозно змінити ситуацію на фронті.

"Після удару по аеродрому в Бердянську окупанти змушені були перекинути свої гелікоптери на територію прикордонних регіонів Росії. У випадку із "Громом-2" їм довелося б передислокувати їх ще глибше — так, що відстань до лінії фронту становила би близько 700 кілометрів", — пояснив експерт.

В такому випадку, наголосив він, використання цієї авіаційної техніки ворогом втратило б будь-який смисл. І, відповідно, наземні окупаційні війська залишилися б без прикриття з повітря.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив у інтерв’ю виданню The Economist про те, що Україні потрібні новітні військові технології, зокрема, і для посилення зенітно-ракетної компоненти.

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