Названа главная ракетная техника Украины, которая уничтожит вертолетную поддержку армии РФ

Оперативно-тактический комплекс "Грім-2". Фото: Militarnyi

Самым грозным ракетным оружием украинского производства является оперативно-тактический комплекс "Сапсан" ("Грім-2"). Он может окончательно исключить из боевых действий всю вертолетную авиацию российских войск.

Об этом в комментарии Новости.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Главной собственной украинской угрозой российским оккупантам Дмитрий Снегирев назвал оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан" или, в экспортном варианте, "Грім-2".

Эксперт напомнил: "На разработку этого образца ракетной техники дали средства инвесторы из Саудовской Аравии" .

"Грім", который выгонит российские вертолеты

Снегирев подчеркнул, что использование "Грому-2", дальность ударов которого превышает 500 километров, может серьезно изменить ситуацию на фронте.

"После удара по аэродрому в Бердянске оккупанты вынуждены были перебросить свои вертолеты на территорию приграничных регионов России. В случае с "Громом-2" им пришлось бы передислоцировать их еще глубже — так, что расстояние до линии фронта составляло бы около 700 километров", — объяснил эксперт.

В таком случае, отметил он, использование этой авиационной техники врагом утратило бы смысл. И, соответственно, наземные оккупационные войска остались без прикрытия с воздуха.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью изданию The Economist о том, что Украине требуются новейшие военные технологии, в частности, и для усиления зенитно-ракетной компоненты.