Контрнаступ ЗСУ: експерт назавав причини уповільнення

Українські військові на фронтовій лінії. Фото: Генштаб

За понад рік перебування на території Укаїни російські окупанти збудували чимало укріпрайонів та ліній оборони із чисельними мінними полями. Загалом це три повноцінні лінії і це досить серйозні укріплені рубежі, які доведеться брати українським воїнам. Система цих укріплень має комбіновану структуру.

Про це Новини.LIVE розповів військовий оглядач Дмитро Снєгирьов.

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За словами Снєгирьова, перша лінія оборони, як правило, складається з мережі взводних опорних пунктів, які виконують здебільшого спостережно-загороджувальні функції для підготовки до подальшого вступу в дію другої лінії оборони.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.Live

Друга лінія є вже більш серйозною. Її самі росіяни називають "лінія Фаберже". Вона насичена загородженнями типу "зубів дракону". А головне — мінними полями. Мінні загородження там дуже серйозні. При чому найбільше їх спостерігається на Запорізькому напрямку.

"Через все це на певний момент загальмувалося просування нашої техніки. Головне завдання таких зупинок для ворога полягає в тому, щоб дати можливість відпрацювати по цілях артилерії та авіації. Це непрохідні загородження, які унеможливлюють швидкий прорив", — відмітив Снєгирьов.

Третя лінія оборони — це фундаментально підготовлені позиції, які "закатані" в бетон. Це ДОТи та інші вогневі оборонні інженерні споруди.

Артилерія ЗСУ на фронті. Фото: Reuters

ЗСУ ще не розпочинали контрнаступу

На думку Снєгирьова, з огляду на те, що наразі відбувається на лінії зіткнення, то це перший етап наступу. ЗСУ працює ротними підрозділами за декількома напрямками. Це триватиме ще певний час, відтак такі дії не є контрнаступом, а швидше розвідкою боєм.

Мовляв, маховик контрнаступу ЗСУ потрохи розкручується. Не варто чекати, що він буде швидким. А те, що дієвим, — точно.

"Ми намагаємося намацати місця для можливого прориву, створити плацдарми, а там все буде залежати від характеру оборонних позицій окупантів. Або будемо розширювати цей плацдарм у бік або ж прориватимемо оперативну глибину у 20-40 кілометрів", — відзначив експерт.

Українські військові на фронтовій лінії. Фото: Генштаб

Окрім цього, за словами Снєгирьова, під час контрнаступу українським Силам оборони доведеться ліквідовувати безліч мінних загороджень різного типу, долати природні ландшафтні та водні перешкоди.

Проблеми для ЗСУ створює також активне використання окупантами авіації, яка стримує темпи просування українських військ і підтримує темп вогневого валу противника.

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню The Washington Post, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ — це не шоу, тут кожен метр дається кров’ю. Попри те, що просування ЗСУ йде повільніше, ніж багато хто очікував, прогрес є кожного дня.