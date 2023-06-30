Контрнаступление ВСУ: эксперт назвал причины замедления

Украинские военные на фронтовой линии. Фото: Генштаб

За более чем год пребывания на территории Украины российские оккупанты построили немало укрепрайонов и линий обороны с многочисленными минными полями.

В общем, это три полноценные линии и это достаточно серьезные укрепленные рубежи, которые придется брать украинским воинам. Система этих укреплений имеет комбинированную структуру.

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Об этом Новини.LIVE рассказал военный обозреватель Дмитрий Снегирев.

Что известно о российских линиях обороны

По словам Снегирева, первая линия обороны, как правило, состоит из сети взводных опорных пунктов, выполняющих в основном наблюдательно-заградительные функции для подготовки к дальнейшему вступлению в действие второй линии обороны.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

Вторая линия — более серьезная. Ее сами россияне называют "линия Фаберже". Она насыщена заграждениями типа "зубов дракона". А главное – минными полями. Минные заграждения там очень серьезные. Причем больше всего их наблюдается на Запорожском направлении.

"Из-за всего этого на определенный момент затормозилось продвижение нашей техники. Главная задача таких остановок для врага состоит в том, чтобы дать возможность отработать по целям артиллерии и авиации. Это непроходимые заграждения, которые делают невозможным быстрый прорыв", — отметил Снегирев.

Третья линия обороны – это фундаментально подготовленные позиции, которые "закатаны" в бетон. Это ДОТы и другие огневые оборонительные инженерные постройки.

Артиллерия ВСУ на фронте. Фото: Reuters

ВСУ еще не начинали контрнаступление

По мнению Снегирева, учитывая, что сейчас происходит на линии столкновения, это первый этап наступления. ВСУ работает ротными подразделениями по нескольким направлениям. Это будет продолжаться еще некоторое время, поэтому такие действия не являются контрнаступлением, а скорее разведкой боем.

Мол, маховик контрнаступления ВСУ понемногу раскручивается. Не стоит ожидать, что он будет скорым. А то, что действенным, точно.

"Мы пытаемся нащупать места для возможного прорыва, создать плацдармы, а там все будет зависеть от характера оборонных позиций оккупантов. Или будем расширять этот плацдарм в сторону или будем прорывать оперативную глубину в 20-40 километров", — отметил эксперт.

Украинские военные на фронтовой линии. Фото: Генштаб

Кроме этого, по словам Снегирева, во время контрнаступления украинским Силам Обороны придется ликвидировать множество минных заграждений разного типа, преодолевать природные ландшафтные и водные преграды.

Проблемы для ВСУ создает также активное использование оккупантами авиации, сдерживающей темпы продвижения украинских войск и поддерживающей темп огневого вала противника.

Напомним, в интервью изданию The Washington Post, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ — это не шоу, каждый метр дается кровью. Несмотря на то, что продвижение ВСУ идет медленнее, чем многие ожидали, прогресс есть каждый день.