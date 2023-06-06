Стало известно, как оккупанты могли взорвать Каховскую ГЭС.

Так выглядит теперь подорванная дамба Каховской ГЭС. Фото: t.me/Tsaplienko

Для подрыва плотины Каховской ГЭС российские оккупанты могли использовать большое количество взрывчатых веществ. Речь может идти о заложении в тело плотины тонн специальных веществ.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан І ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Там речь может идти о нескольких тонах взрывчатки, потому что взорвано несколько сегментов", — сказал Селезнев.

Он напомнил, что еще в начале осени прошлого года украинское военно-политическое руководство сообщало общество и мировое сообщество о том, что Каховская ГЭС заминирована россиянами, и взрывчатки они привезли туда очень много.

"Каховская ГЭС строилась с учетом того, что она может быть атакована ракетой с ядерной составляющей. То есть запас прочности был велик. Но россияне знали, где закладывать взрывчатку, знали, как, чтобы были повреждены несущие элементы и сколько", — отметил военный эксперт.

Что произошло с Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российскими оккупационными войсками совершен подрыв Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена.

Как сообщили специалисты "Укрэнерго", станция восстановлению не подлежит.

"По состоянию на 9.00 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, началась эвакуация населения из потенциальных районов затопления", — пишет Укргидроэнерго.