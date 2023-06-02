Стало відомо, як розвиватимуться військові події на російському прикордонні

Бійці легіону "Свобода Росії". Фото: Укрінформ

Бєлгородську область Росії чекають подальші потрясіння. Ні поліція, ні армія не зможуть їх вгамувати.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Як буде розвиватися ситуація, достіменно невідомо. Але я не думаю, що вдасться якось купірувати її російськими правоохоронними органами чи російськими Збройними силами", — сказав Селезньов.

За його словами, цілком очевидно, що громіздка російська воєнна машина не в змозі реагувати на ті виклики, які з'являються, а це означатиме, що процеси, які відбуваються в Бєлгородській області, будуть і надалі продовжуватися.

"Це означає, що війна постукає до кожного російського будинку. І це — по-чесному", — наголосив військовий експерт.

Що відбувається на прикордонні Росії

У Бєлгородській області у понеділок, 22 травня, знову пролунали вибухи. Місцеві соцмережі заявляють про те, що українські танки нібито перетнули кордон. На відео, яке розповсюдили легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус", місцеві соцмережі, були показані дорожні знаки, що вказують на наближення до таких російських населених пунктів, як Любимівка, Безлюдівка та Чуровичі.

Британська розвідка зазначає, що вранці 1 червня партизани знову атакували Бєлгородщину. Це вже вдруге за останні 10 днів.

Іноземні аналітики вважають, що тепер перед російським командуванням постала безвихідна ситуація: зміцнити оборону в прикордонних регіонах Росії чи зміцнити свої лінії в окупованій Україні.