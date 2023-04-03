Росіяни шукають новий плацдарм для ракетної атаки

Ворог шукає можливості для здійснення своїх підступних задумів

Російські окупанти розглядають акваторію Середземного моря як черговий можливий плацдарм для здійснення ракетних атак по території України. Адже в цій точці планети перебуває флот російської федерації.

Таку думку в коментарі Новини.LІVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Варто зауважити, що росія розглядає, як один з варіантів, запуску крилатих ракет по території України Середземне море, де зараз зосереджене угрупування їх кораблів з носіями крилатих ракет", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

За словами Снєгирьова, це угруповання здатне здійснити одночасний пуск до 60 крилатих ракет типу "Калібр".

Як пояснив військовий експерт, якщо з акваторії Чорного моря ворог вивів майже весь флот, залишивши лише одиничні підводні човни — носії крилатих ракет, то в Середземному морі зовсім інша ситуація.

"Адже там ворожі кораблі перебувають поза зоною ураження українських безпілотників, як повітряного, так і морського базування", — констатував експерт.

У контексті цього Снєгирьов нагадав, що нещодавнє перебування у повітряному просторі Румунії розвідувальних зондів рф може свідчити про те, що росія намагається розвідати розташування та можливості роботи ППО країни, аби з Середземного моря атакувати ракетами Україну.

Як ворог готується до ракетних атак

Корабельне угруповання рф продовжує маневрувати в акваторії Чорного моря. Станом на ранок 2 квітня ворог вивів на чергування 12 кораблів.

Нагадаємо, поблизу міста Джанкой, розташованому на півночі тимчасово окупованого Криму, вдалось знищити російські крилаті ракети "Калібр НК". Втім, на жаль, загроза ракетних ударів не зникла.

Військовий аналітик та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що попри зменшення запасу ракет високої точності та далекобійних ракет у російських загарбників, вони продовжують обстріл українських міст. За його оцінкою, на цей час у росії достатньо ракет, включаючи Х-555, Х-101, "Калібри" та "Кинджали", щоб продовжувати обстріл.