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У ЗСУ розповіли про наступні ракетні атаки росіян по Україні

1 квітня 2023 18:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ракетний обстріл
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Військовий аналітик та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що попри зменшення запасу ракет високої точності та далекобійних ракет у російських загарбників, вони продовжують обстріл українських міст. За його оцінкою, на цей час у росії достатньо ракет, включаючи Х-555, Х-101, "Калібри" та "Кинджали", щоб продовжувати обстріл.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Гетьман вважає, що росія не зможе продовжувати масовані атаки, оскільки в неї залишилося лише близько 15% ракет від вихідної кількості, а її промисловість може виготовляти не більше 50 ракет усіх типів на місяць.

У зв'язку з цим аналітик вважає, що російські загарбники будуть змушені використовувати свої запаси більш економно, щоб продовжувати терор українського населення. Він також зазначає, що росія не змогла досягти своєї мети та зруйнувати українську енергосистему внаслідок масованих обстрілів в останні місяці.

Попри це, Гетьман закликає українське населення залишатися обережним і пильним, оскільки росія може використовувати ракети, що залишилися, для малих, але не менш небезпечних атак. Він також наголошує на тому, що українська армія продовжує діяти в рамках міжнародних законів, не використовуючи зброю за населеними пунктами, на відміну від російських загарбників, які порушують усі норми міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, що за дві доби російські окупанти атакували 25 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок масованих обстрілів поранення отримали мирні жителі.

Дві російські ракети С-300 потрапили територією підприємства у Запоріжжя. Внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено вікна, двері та фасади у прилеглих приміщеннях.

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