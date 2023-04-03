Россияне ищут новый плацдарм для ракетной атаки

Враг ищет возможности для осуществления своих коварных замыслов

Российские оккупанты рассматривают акваторию Средиземного моря как очередной возможный плацдарм для осуществления ракетных атак по территории Украины. Ведь в этой точке планеты находится флот российской федерации.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Стоит отметить, что россия рассматривает как один из вариантов запуска крылатых ракет по территории Украины Средиземное море, где сейчас сосредоточена группировка их кораблей с носителями крылатых ракет", — сказал Снегирев.

По его словам, эта группировка способна совершить одновременный пуск до 60 крылатых ракет типа "Калибр".

Дмитрий Снегирьев

Как объяснил военный эксперт, если из акватории Черного моря враг вывел почти весь флот, оставив лишь единичные подлодки — носители крылатых ракет, то в Средиземном море совсем другая ситуация.

"Ведь там вражеские корабли находятся вне зоны поражения украинских беспилотников как воздушного, так и морского базирования", — констатировал эксперт.

В контексте этого Снегирев напомнил, что недавнее пребывание в воздушном пространстве Румынии разведывательных зондов россии может свидетельствовать о том, что россия пытается разведать расположение и возможности работы ПВО страны, чтобы со Средиземного моря атаковать ракетами Украину.

Как враг готовится к ракетным атакам

Корабельная группировка россии продолжает маневрировать в акватории Черного моря. По состоянию на утро 2 апреля враг вывел на дежурство 12 кораблей.

Напомним, близ города Джанкой, расположенном на севере временно оккупированного Крыма, удалось уничтожить российские крылатые ракеты "Калибр НК". Впрочем, к сожалению, угроза ракетных ударов не исчезла.

Военный аналитик и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что, несмотря на уменьшение запаса ракет высокой точности и дальнобойных ракет у российских захватчиков, они продолжают обстрел украинских городов. По его оценке, в настоящее время у России достаточно ракет, включая Х-555, Х-101, "Калибры" и "Кинжалы", чтобы продолжать обстрел.