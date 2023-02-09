Стало відомо, що може замінити західні танки на полі бою

Захід прорахував час, необхідний для організації постачання Україні важкої бронетехніки

Українські іноземні партнери знайшли зброю, здатну тимчасово замінити на полі бою з росіянами танки до їхнього прибуття в Україну. Такою технікою стануть американські бронетранспортери "Бредлі" та французькі колісні танки AMX-10RC.

Про це в коментарі Новини.LIVE військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"З метою, щоб мінімізувати ці процеси, нам почали постачати "Бредлі", які вважаються вбивцями танків. З цією ж метою було вирішено питання постачання французьких колісних танків, які вкупі з маневреністю, потужною гарматою та бронюванням дадуть свій ефект у частині протистояння з російськими танками", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

На Заході, додав він, живуть і працюють прагматики, які прорахували, скільки займе часу постачання танків.

"А через це там вирішили спочатку ліквідувати перевагу ворога у танках, а вже потім посилити самі танкові з'єднання ЗСУ", — зазначив Снєгирьов.

M2 Bradley завантажуються для відправлення в Україну із Південної Кароліни 25 січня 2023 року. Фото: U.S. Transportation Command/Oz Suguitan/REUTERS

Яку зброю останнім часом надали партнери

Міністерство оборони США в п'ятницю, 3 лютого, оголосило про новий пакет військової допомоги Україні. Він, зокрема, включає ракети та артилерійські боєприпаси.

Журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш опублікував повний список озброєння в новому пакеті допомоги:

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

додаткові 155-мм артилерійські снаряди;

додаткові 120-мм мінометні снаряди;

190 кулеметів для боротьби з дронами;

181 бронемашина з протимінним захистом (MRAP);

250 систем Javelin;

2 тисячі протитанкових ракет;

протипіхотні міни Claymore;

зимове спорядження тощо;

два комплекси ППО HAWK;

зенітна зброя та боєприпаси;

обладнання для інтеграції західних радарів, ракет і ППО до української системи ППО;

обладнання для підтримки української системи ППО;

засоби для боротьби з дронами;

чотири радари;

20 радарів для захисту від мінометного обстрілу, запчастини для інших радарів;

безпілотники Puma;

високоточні ракети;

медикаменти;

обладнання для захищених комунікацій тощо.

Фото: @USArmy / Flickr