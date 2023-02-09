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Названо зброю, яка замінить західні танки до їхнього прибуття на поле бою

9 лютого 2023 10:57
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, що може замінити західні танки на полі бою
Захід прорахував час, необхідний для організації постачання Україні важкої бронетехніки
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Українські іноземні партнери знайшли зброю, здатну тимчасово замінити на полі бою з росіянами танки до їхнього прибуття в Україну. Такою технікою стануть американські бронетранспортери "Бредлі" та французькі колісні танки AMX-10RC.

Про це в коментарі Новини.LIVE військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"З метою, щоб мінімізувати ці процеси, нам почали постачати "Бредлі", які вважаються вбивцями танків. З цією ж метою було вирішено питання постачання французьких колісних танків, які вкупі з маневреністю, потужною гарматою та бронюванням дадуть свій ефект у частині протистояння з російськими танками", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

На Заході, додав він, живуть і працюють прагматики, які прорахували, скільки займе часу постачання танків.

"А через це там вирішили спочатку ліквідувати перевагу ворога у танках, а вже потім посилити самі танкові з'єднання ЗСУ", — зазначив Снєгирьов.

M2 Bradley
M2 Bradley завантажуються для відправлення в Україну із Південної Кароліни 25 січня 2023 року. Фото: U.S. Transportation Command/Oz Suguitan/REUTERS

Яку зброю останнім часом надали партнери

Міністерство оборони США в п'ятницю, 3 лютого, оголосило про новий пакет військової допомоги Україні. Він, зокрема, включає ракети та артилерійські боєприпаси.

Журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш опублікував повний список озброєння в новому пакеті допомоги:

  • додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
  • додаткові 155-мм артилерійські снаряди;
  • додаткові 120-мм мінометні снаряди;
  • 190 кулеметів для боротьби з дронами;
  • 181 бронемашина з протимінним захистом (MRAP);
  • 250 систем Javelin;
  • 2 тисячі протитанкових ракет;
  • протипіхотні міни Claymore;
  • зимове спорядження тощо;
  • два комплекси ППО HAWK;
  • зенітна зброя та боєприпаси;
  • обладнання для інтеграції західних радарів, ракет і ППО до української системи ППО;
  • обладнання для підтримки української системи ППО;
  • засоби для боротьби з дронами;
  • чотири радари;
  • 20 радарів для захисту від мінометного обстрілу, запчастини для інших радарів;
  • безпілотники Puma;
  • високоточні ракети;
  • медикаменти;
  • обладнання для захищених комунікацій тощо.

Фото: @USArmy / Flickr

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