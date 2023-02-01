Що потрібно для звільнення Херсонщини — експерт назвав найважливішу зброю

На останньому засіданні в Рамштайні погоджено надання нової зброї для ЗСУ

Отримання Збройними Силами України від західних партнерів ракет із дальністю ураження 150 кілометрів дозволить взяти під вогневий контроль глибокі тили ворога на Півдні. Це стосується територій всієї Херсонської області та Криму.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Яка ситуація у Херсонській області

"Наразі вся окупована територія Херсонської області перебуває під прицілом ЗСУ", — сказав Снєгирьов.

За його словами, у зв'язку з цим варто згадати нещодавній випадок з завданням ракетного удару по російській військовій колоні на Чонгарському перешийку, який фактично є брамою до Криму.

"Якщо ми тримали під вогнем вхід у Крим, маючи засоби ураження з дальністю до 85 кілометрів, то після "Рамштайну" 20 січня й отримання ракет з дальністю ураження 150 км лівобережна Херсонщина перетвориться на тир з відстрілу окупантів", — запевнив військовий експерт.

А беручи до уваги, додав він, поінформованість Сил оборони щодо місць концентрації та шляхів пересування ворожих цілей, удари будуть завдаватися передусім по місцях скупчення противника.

Яку зброю Захід готовий надати Україні

Сполучені Штати можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України уже цього тижня. У цьому пакеті будуть ракети GLSDB, які дозволять бити на відстань до 150 км.

Нагадаємо, у Вашингтоні не виключають постачання "будь-яких конкретних систем озброєнь Україні". Адміністрація президента США Джо Байдена "ретельно обговорить" з союзниками можливість постачання Україні винищувачів F-16.

Влада Великої Британії у січні офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2.

Також раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.