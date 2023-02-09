Стало известно, что могут заменить западные танки на поле боя

Запад просчитал время, необходимое для организации поставок Украине тяжелой бронетехники

Украинские иностранные партнеры нашли оружие, способное временно заменить на поле боя с россиянами танки до их прибытия в Украину. Такой техникой станут американские бронетранспортеры Брэдли и французские колесные танки AMX-10RC.

Об этом в комментарии Новини.LIVE военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"С целью минимизировать эти процессы нам начали поставлять "Брэдли", которые считаются убийцами танков. С этой же целью был решен вопрос поставки французских колесных танков, которые вместе с маневренностью, мощной пушкой и бронированием дадут свой эффект в части противостояния с российскими танками", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев

На Западе, добавил он, живут и работают прагматики, которые просчитали, сколько времени займет поставка танков.

"А потому там решили сначала ликвидировать преимущество врага в танках, а уже потом усилить сами танковые соединения ВСУ", — отметил Снегирев.

M2 Bradley загружаются для отправки в Украину из Южной Каролины 25 января 2023 года. Фото: U.S. Transportation Command/Oz Suguitan/REUTERS

Какое оружие в последнее время предоставили партнеры

Министерство обороны США 3 февраля объявило о новом пакете военной помощи Украине. Он включает, в частности, ракеты и артиллерийские боеприпасы.

Журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш опубликовал полный список вооружения в новом пакете помощи:

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;

дополнительные 120-мм минометные снаряды;

190 пулеметов для борьбы с дронами;

181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP);

250 систем Javelin;

2 тысячи противотанковых ракет;

противопехотные мины Claymore;

зимнее снаряжение;

два комплекса ПВО HAWK;

зенитное оружие и боеприпасы;

оборудование для интеграции западных радаров, ракет и ПВО в украинскую систему ПВО;

оборудование для поддержки украинской системы ПВО;

средства для борьбы с дронами;

четыре радара;

20 радаров для защиты от минометных обстрелов, запчасти для других радаров;

беспилотники Puma;

высокоточные ракеты;

медикаменты;

оборудование для защищенных коммуникаций и т.д.

Фото: @USArmy / Flickr