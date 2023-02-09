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Названо оружие, которое заменит западные танки до их прибытия на поле боя

9 февраля 2023 10:57
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, что могут заменить западные танки на поле боя
Запад просчитал время, необходимое для организации поставок Украине тяжелой бронетехники
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Украинские иностранные партнеры нашли оружие, способное временно заменить на поле боя с россиянами танки до их прибытия в Украину. Такой техникой станут американские бронетранспортеры Брэдли и французские колесные танки AMX-10RC.

Об этом в комментарии Новини.LIVE военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"С целью минимизировать эти процессы нам начали поставлять "Брэдли", которые считаются убийцами танков. С этой же целью был решен вопрос поставки французских колесных танков, которые вместе с маневренностью, мощной пушкой и бронированием дадут свой эффект в части противостояния с российскими танками", — сказал Снегирев.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

На Западе, добавил он, живут и работают прагматики, которые просчитали, сколько времени займет поставка танков.

"А потому там решили сначала ликвидировать преимущество врага в танках, а уже потом усилить сами танковые соединения ВСУ", — отметил Снегирев.

M2 Bradley
M2 Bradley загружаются для отправки в Украину из Южной Каролины 25 января 2023 года. Фото: U.S. Transportation Command/Oz Suguitan/REUTERS

Какое оружие в последнее время предоставили партнеры

Министерство обороны США 3 февраля объявило о новом пакете военной помощи Украине. Он включает, в частности, ракеты и артиллерийские боеприпасы.

Журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш опубликовал полный список вооружения в новом пакете помощи:

  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
  • дополнительные 120-мм минометные снаряды;
  • 190 пулеметов для борьбы с дронами;
  • 181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP);
  • 250 систем Javelin;
  • 2 тысячи противотанковых ракет;
  • противопехотные мины Claymore;
  • зимнее снаряжение;
  • два комплекса ПВО HAWK;
  • зенитное оружие и боеприпасы;
  • оборудование для интеграции западных радаров, ракет и ПВО в украинскую систему ПВО;
  • оборудование для поддержки украинской системы ПВО;
  • средства для борьбы с дронами;
  • четыре радара;
  • 20 радаров для защиты от минометных обстрелов, запчасти для других радаров;
  • беспилотники Puma;
  • высокоточные ракеты;
  • медикаменты;
  • оборудование для защищенных коммуникаций и т.д.

Фото: @USArmy / Flickr 

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