В ISW розповіли, чому у кремлі вирішили відмовчатися щодо роковин вторгнення в Україну

Росія не досягла жодної із заявлених цілей війни

Вчора, 24 лютого, були роковини вторгнення росії в Україну. Весь світ виступив з черговим засудженням дій кремля, натомість у путіна, на диво, відмовчалися.

Про це йдеться у матеріалі американського Інституту вивчення війни.

Нездійсненні плани кремля

Попри сильне бажання захопити Україну та переведення всієї економіки рф на військові рейки, путін так і не зміг досягти жодної цілі в Україні. Аналітики ISW переконані, що саме провали рф на фронті стали причиною мовчання володимира путіна на роковини вторгнення.

"Президент росії володимир путін і його адміністрація не робили жодних заяв щодо річниці, хоча путін робив численні публічні виступи протягом останніх трьох днів", — йдеться у матеріалі.

Втім, чергову порцію абсурду у своєму Telegram опублікував заступник голови ради безпеки рф Дмитро Медведєв. Він написав, що рф доведеться "усунути кордони загроз для росії" аж до Польщі.

"Раніше ISW оцінювало, що кремль використовував Медведєва для підтримки інформаційних кампаній, націлених на військову підтримку України Заходом, і для відволікання уваги від військових невдач росії", — зазначається в звіті.

Ймовірно, такі провокативні заяви були використані цього разу саме для відведення всієї уваги росіян від провалів армії рф на фронті.

Нагадаємо, напередодні джерела Financial Times повідомляли, що путін самостійно готував вторгнення в Україну, приховуючи це від високопосадовців кремля.