ЗМІ дізналися, як путін власноруч готував вторгнення в Україну

Кремлівський диктатор власноруч планував напад на Україну

Керівництво кремля не знало про плани володимира путіна вторгнутися в Україну. Колишні урядовці рф розповідають, що президент рф потай від свого оточення зробив цей крок.

Про це йдеться у матеріалі видання Financial Times.

Найбільший провал диктатора

Як зазначає FT з посиланням на ексурядовців кремля, володимир путін підготував вторгнення в Україну потай від свого оточення та викликав незадоволення еліт військовою агресією.

"Все вище керівництво кремля дізналося про вторгнення лише тоді, коли побачило, як путін оголосив про "спеціальну військову операцію" по телебаченню того ранку. Пізніше в кремлі зібралися російські олігархи. Всі були повністю розгублені", — сказала людина, яка була присутня на заході.

І тут виникає питання, як путін один міг спланувати повномасштабне вторгнення, потай від високопосадовців, економістів, бізнесменів, які, начебто, не вірили в наміри очільника кремля.

На це питання, за інформацією видання, одному з російських олігархів відповів міністр закордонних справ рф Сергій Лавров.

"У нього є три радники: Іван Грозний. Петро Перший. І Катерина Велика", — сказав Лавров.

У Financial Times пишуть, що путін сподівався, що війська рф за лічені дні захоплять Київ. Натомість війна для росії стала історичним провалом.

Нагадаємо, в інтерв'ю Новини.LIVE відомий американський історик українського походження Олександр Мотиль розповів, коли закінчиться війна.