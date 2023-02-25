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Нечем было похвастаться: в ISW рассказали, как кремль отмолчался о годовщине вторжения

25 февраля 2023 08:30
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В ISW рассказали, почему в кремле решили отмолчаться по поводу годовщины вторжения в Украину
Россия не достигла ни одной из заявленных целей войны
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Вчера, 24 февраля была годовщина вторжения россии в Украину. Весь мир выступил с очередным осуждением действий кремля, зато у путина на удивление отмолчались.

Об этом говорится в материале американского Института изучения войны.

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Несмотря на сильное желание захватить Украину и переход всей экономики россии на военные рельсы, путин так и не смог достичь никакой цели в Украине. Аналитики ISW убеждены, что именно провалы россии на фронте стали причиной молчания владимира путина на годовщину вторжения.

"Президент россии владимир путин и его администрация не делали никаких заявлений относительно годовщины, хотя путин делал многочисленные публичные выступления в течение последних трех дней", — говорится в материале.

Впрочем, очередную порцию абсурда в своем Telegram опубликовал заместитель председателя совета безопасности россии Дмитрий Медведев. Он написал, что рф придется "устранить границы угроз для россии" вплоть до Польши.

"Ранее ISW оценивало, что кремль использовал Медведева для поддержки информационных кампаний, нацеленных на военную поддержку Украины Западом, и для отвлечения внимания от военных неудач россии", — отмечается в отчете.

Вероятно, такие провокационные заявления были использованы на этот раз именно для отвода всего внимания россиян от провалов армии рф на фронте.

Напомним, накануне источники Financial Times сообщали, что путин самостоятельно готовил вторжение в Украину, скрывая это от высокопоставленных чиновников кремля.

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