У США переконані, що рф за рік не досягла жодних військових цілей

Не досягли жодних цілей: у США переконані, що рф вже програла війну
В Україні вже рік триває розв'язана росією війна. Однак за цей час кремль продемонстрував, що не може виконати жодну зі своїх військових цілей.
Про це в коментарі CNN заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
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Росія вже програла
У Білому домі переконані, хоч як би не розвивалися події щодо війни в Україні, однак є один факт, і це той, що росія вже програла.
"Метою росії в цій війні було стерти Україну з карти, взяти столицю та знищити Україну, поглинути її. Вони зазнали провалу. Надалі вже не будуть здатні досягти цих цілей", — сказав Салліван.
Своєю чергою радник Байдена пообіцяв посприяти якнайшвидшій передачі Україні обладнання та боєприпаси. Зокрема, це — 155-міліметрові артилерійські снаряди, 120-міліметрові танкові снаряди та ракети HIMARS.
За словами Джейка Саллівана, збільшення боєприпасів — мета не лише США, але й всіх країн НАТО. Він наголошує, що країни докладають "величезних зусиль і ресурсів" для збільшення боєприпасів, але зазначив, що "це не те, що ми можемо зробити одним клацанням пальця".
Нагадаємо, раніше ми писали, що росія готує провокації під фальшивим прапором, аби втягти режим Лукашенка у війну проти України.