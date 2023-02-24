В США убеждены, что россия за год не достигла никаких военных целей

США считают, что москве уже не удастся выиграть эту войну

В Украине уже год продолжается развязанная россией война. Однако за это время кремль продемонстрировал, что не может выполнить ни одну из своих военных целей.

Об этом в комментарии CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Россия уже проиграла

В Белом доме убеждены, как бы ни развивались события по войне в Украине, однако есть один факт, и это тот, что россия уже проиграла.

"Целью россии в этой войне было стереть Украину с карты, взять столицу и уничтожить Украину, поглотить ее. Они потерпели провал. В дальнейшем уже не будут способны достичь этих целей", — сказал Салливан.

В свою очередь советник Байдена пообещал посодействовать скорейшей передаче Украине оборудования и боеприпасов. В частности, это 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые танковые снаряды и ракеты HIMARS.

По словам Джейка Салливана, увеличение боеприпасов — цель не только США, но и всех стран НАТО. Он отмечает, что страны прилагают "огромные усилия и ресурсы" для увеличения боеприпасов, но отметил, что "это не то, что мы можем сделать одним щелчком пальца".

Напомним, ранее мы писали, что россия готовит провокации под фальшивым флагом, чтобы втянуть режим Лукашенко в войну против Украины.