В США убеждены, что россия за год не достигла никаких военных целей

Не достигли никаких целей: в США убеждены, что рф уже проиграла войну
В Украине уже год продолжается развязанная россией война. Однако за это время кремль продемонстрировал, что не может выполнить ни одну из своих военных целей.
Об этом в комментарии CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
-
ЕС планирует продлить льготы для украинского импорта: на какой срок предложат
-
Все пошло кувырком: в СМИ рассказали, как путин тайно готовил вторжение в Украину
-
ООН поддержала Украину в годовщину начала войны: кто оказался в "лагере россии" и что означает этот документ
-
К годовщине начала войны ВСУ уничтожили почти тысячу оккупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф
-
СМИ пишут о 2-миллиардном пакете военной помощи от США: чем он отличается от предыдущих
-
Будут купаться в деньгах: какие знаки зодиака обречены на финансовый успех до конца февраля
-
"Мы стоим год и знаем — за каждое завтра нужно бороться": обращение Президента к годовщине вторжения
-
"Это для тебя, Украина": тренер "Шахтера" не сдержал эмоций после матча с "Ренном"
-
"Основа нашей устойчивости — люди": Залужный в годовщину войны поблагодарил украинцев
-
Банки изменили валютный курс: сколько сейчас стоит доллар и евро
Россия уже проиграла
В Белом доме убеждены, как бы ни развивались события по войне в Украине, однако есть один факт, и это тот, что россия уже проиграла.
"Целью россии в этой войне было стереть Украину с карты, взять столицу и уничтожить Украину, поглотить ее. Они потерпели провал. В дальнейшем уже не будут способны достичь этих целей", — сказал Салливан.
В свою очередь советник Байдена пообещал посодействовать скорейшей передаче Украине оборудования и боеприпасов. В частности, это 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые танковые снаряды и ракеты HIMARS.
По словам Джейка Салливана, увеличение боеприпасов — цель не только США, но и всех стран НАТО. Он отмечает, что страны прилагают "огромные усилия и ресурсы" для увеличения боеприпасов, но отметил, что "это не то, что мы можем сделать одним щелчком пальца".
Напомним, ранее мы писали, что россия готовит провокации под фальшивым флагом, чтобы втянуть режим Лукашенко в войну против Украины.