РФ готує провокації на кордоні з Чернігівщиною, щоб змусити Білорусь вступити у війну, – ISW

Операція під фальшивим прапором: в ISW пояснили, які провокації готує рф на кордоні з Чернігівщиною
Відчуваючи власний програш, кремль намагається все ще втягнутися Білорусь у війну з Україною. Для цього москва готує провокації на кордоні з Чернігівщиною під фальшивим прапором.
Про це йдеться у матеріалі американського Інституту вивчення війни.
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Що планує кремль
Аналітики ISW переконані, рух російських військових без розпізнавальних знаків поблизу кордону з Чернігівською областю — це знак, що рф готує провокації. Примітно те, що окупанти одягнуті у форму, схожу на українську.
В Інституті вважають, що кремль планує провокації під фальшивим прапором, аби втягти у війну Білорусь.
Як відомо, 16 лютого самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що його країна вступить у війну лише у тому випадку, якщо на Білорусь буде здійснено напад. Ймовірно, саме це хочуть зробити у кремлі.
Однак в ISW переконані, що напад Білорусі чи росії на північні українські регіони дуже малоймовірний.
"Операція під фальшивим прапором також може бути спрямована на закріплення українських сил на північному кордоні з метою послаблення української оборони на сході України та підготовки до контрнаступальних операцій", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета кремля не змінилася — в рф все ще хочуть повністю захопити нашу країну.