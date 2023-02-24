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Операція під фальшивим прапором: в ISW пояснили, які провокації готує рф на кордоні з Чернігівщиною

24 лютого 2023 07:35
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
РФ готує провокації на кордоні з Чернігівщиною, щоб змусити Білорусь вступити у війну, – ISW
Росія хоче, аби Білорусь офіційно вступила у війну
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Відчуваючи власний програш, кремль намагається все ще втягнутися Білорусь у війну з Україною. Для цього москва готує провокації на кордоні з Чернігівщиною під фальшивим прапором.

Про це йдеться у матеріалі американського Інституту вивчення війни.

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Що планує кремль

Аналітики ISW переконані, рух російських військових без розпізнавальних знаків поблизу кордону з Чернігівською областю — це знак, що рф готує провокації. Примітно те, що окупанти одягнуті у форму, схожу на українську.

В Інституті вважають, що кремль планує провокації під фальшивим прапором, аби втягти у війну Білорусь.

Як відомо, 16 лютого самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що його країна вступить у війну лише у тому випадку, якщо на Білорусь буде здійснено напад. Ймовірно, саме це хочуть зробити у кремлі.

Однак в ISW переконані, що напад Білорусі чи росії на північні українські регіони дуже малоймовірний.

"Операція під фальшивим прапором також може бути спрямована на закріплення українських сил на північному кордоні з метою послаблення української оборони на сході України та підготовки до контрнаступальних операцій", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета кремля не змінилася — в рф все ще хочуть повністю захопити нашу країну.

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