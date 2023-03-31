Не дуже солодко: російські солдати масово тікають з військових частин

Окупанти все частіше тікають з бойових позицій та військових частин

Серед російських військових все частішають випадки "дезертирства", солдати просто тікають з військових частин. Поки дна частина окупантів намагається штурмувати Бахмут, інша — просто тікає.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Масові втечі серед російських військових

Як повідомили у Генштабі, в окупантів продовжується тенденція збільшення випадків втечі груп особового складу з підрозділів та військових частин.

"У Старобільському районі тимчасово окупованої території Луганської області, окупанти розшукують 50 військовослужбовців, які дезертували", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ще з початку року у Генштабі розповідали, про те, що у російській армії почастішали випадки дезертирства.

"З метою утримання контролю над ситуацією, російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, завдяки перехопленій розмові ГУР, стало відомо, як окупант жаліється на масові втечі солдат.

У розмові окупант разом зі своїм товаришем обговорюють випадки дезертирства військовослужбовців рф. До того ж один із них скаржиться на невдачі на Бахмутському напрямку.

За словами російського окупанта, 119 військовослужбовців рф самовільно покинули місця несення служби. Вдалося знайти 90, а по 70 військових — завели кримінальні справи.