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Не очень сладко: российские солдаты массово бегут из воинских частей

31 марта 2023 18:51
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Оккупанты все чаще убегают с боевых позиций и воинских частей
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Среди российских военных все учащаются случаи "дезертирства", солдаты просто убегают из воинских частей. Пока одна часть оккупантов пытается штурмовать Бахмут, другая — просто убегает.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Массовые побеги среди российских военных

Как сообщили в Генштабе, в оккупантов продолжается тенденция увеличения случаев побега групп личного состава из подразделений и воинских частей.

"В Старобельском районе временно оккупированной территории Луганской области, оккупанты разыскивают 50 дезертировавших военнослужащих", — говорится в сообщении.

Напомним, еще с начала года в Генштабе рассказывали, что в российской армии участились случаи дезертирства.

"В целях удержания контроля над ситуацией, российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения", — говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря перехваченному разговору ГУР стало известно, как оккупант жалуется на массовые побеги солдат.

В разговоре оккупант вместе со своим товарищем обсуждают случаи дезертирства военнослужащих россии. К тому же, один из них жалуется на неудачи на Бахмутском направлении.

По словам российского оккупанта, 119 военнослужащих россии самовольно покинули места несения службы. Удалось найти 90, а по 70 военных завели уголовные дела.

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