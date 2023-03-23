Окупанти скаржаться на випадки дезертирства військових рф та невдачі у Бахмуті, — перехоплення ГУР

Російські окупанти

Окупант разом зі своїм товаришем обговорюють випадки дезертирства військовослужбовців рф. До того ж один із них скаржиться на невдачі на Бахмутському напрямку.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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За словами російського окупанта, 119 військовослужбовців рф самовільно покинули місця несення служби. Вдалося знайти 90, а по 70 військових — завели кримінальні справи.

Загарбник розповів, що за новими правилами, якщо військовослужбовець відсутній 48 годин, то згодом на нього відкривають кримінальну справу, й далі — в'язниця.

Російські окупанти обговорили невдачі на Бахмутському напрямку. Військовий рф розповів, що немає техніки та бажання.

"Этот *обаный Бахмут взять не могут ни**я бл*дь. Техники нету, ни**я нету, либо желания нету", — сказали окупанти.

Нагадаємо, командувач Сухопутними військами України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що війська росії не здають своїх спроб захопити місто Бахмут, проте вони зазнають величезних втрат і поступово виснажуються. У цій ситуації українські війська незабаром скористаються своєю перевагою.

Також ми писали, що у британській розвідці вважають, що російський наступ на Бахмут поступово слабшає. Головна причина у перекиданні частини підрозділів на інші напрямки.

Додамо, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, оборона міста Бахмута значно послаблює наступальний потенціал російських військ, а також дозволяє знищувати велику кількість техніки та особового складу окупантів. Вона зазначила, що Бахмут вже другий місяць перебуває під інтенсивним обстрілом, однак за всіх складних умов українські війська продовжують чинити опір і не дозволяють ворогові просунутися далі.