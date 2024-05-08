Чорноморський флот, удари по російських кораблях, операції ГУР та ЗСУ

Ракетний крейсер "Москва", найбільший знищений ЗСУ корабель Чорноморського флоту РФ. Фото: Вікіпедія

Швидкісний патрульний катер проєкту "Мангуст" став далеко не першою ціллю у складі Чорноморського флоту країни-агресора, успішно знищеною українськими захисниками. Про те, як Сили оборони України ліквідували загрозу з боку російського флоту у повномасштабній війні — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Успіхи-2022: битва за Зміїний та знищення "Москви"

На відміну від донбаської війни, під час повномасштабного вторгнення російські окупанти відразу почали активно використовувати свій Чорноморський флот, який базувався в окупованому Криму. І так само у перші ж дні почали зазнавати серйозних втрат на цьому напрямку.

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Так, уже 25 лютого українськими захисниками було виведено з ладу відразу три катери. Два швидкісні катери були знешкоджені в районі острова Зміїний, а один десантний — біля села Коблеве на Миколаївщині, де росіяни намагалися висадити десант.

Головною ж здобиччю став флагман Чорноморського флоту, ракетний крейсер "Москва". Ця безпрецедентна операція (до "Москви" востаннє флагман флоту, аргентинський крейсер "Адмірал Бельграно", затоплювали англійці, 1982 року під час Фолклендської війни) відбулася 13 квітня. Дві крилаті ракети "Нептун" українського виробництва, за підтримки турецького дрона "Байрактар", уразили "Москву". Наступного дня вона затонула.

Пізніше, після звільнення острова Зміїний у травні-липні, українські захисники почали полювати на російські кораблі у районі Севастополя, де і базувалися основні сили Чорноморського флоту. Крім того, 24 березня у порту Бердянська, що на Азовському морі, крилатою ракетою "Точка-У" був потоплений великий десантний корабель "Саратов", а два інші ВДК, "Новочеркаськ" і "Цезар Куніков", отримали пошкодження.

Перемоги-2023: унікальний удар по субмарині й атака на Новоросійськ

Після атаки 29 жовтня, коли у Севастопольській бухті були пошкоджені три кораблі ЧФ (зокрема, і новий флагман флоту, сторожовий фрегат "Адмірал Макаров"), Сили оборони України взяли паузу. А із серпня 2023 року ситуація для окупантів почала погіршуватися з кожним місяцем.

Причому 4 серпня ВДК "Оленегорський горняк" був виведений з ладу, а катер "Суворовець" потоплений — не в Криму, а у акваторії Новоросійська, тобто уже на російському узбережжі Чорного моря.

У вересні настала черга Севастополя. Ракетним ударом — уперше в історії! — був уражений підводний човен (Б-237 "Ростов-на-Дону"). Також українські захисники вивели з ладу великий десантний корабель "Мінськ". Відтоді кожного місяця українські морські дрони чи крилаті ракети влаштовували справжнє полювання на залишки Чорноморського флоту.

У листопаді у Керчі був уражений крилатою ракетою SCALP малий ракетний корвет "Аскольд", а на іншому кінці Криму — два десантні катери. Наприкінці року, 26 грудня, Сили оборони України добили ВДК "Новочеркаськ", влучивши по ньому ракетою Stord Shadow.

Удари-2024: добиваємо рештки Чорноморського флоту

У січні 2024 року в районі бухти Донузлав морські дрони потопили Р-334 "Івановєц". Вони ж 14 лютого на рейді біля Алупки добили великий десантний корабель "Цезар Куніков", а 5 березня біля Керченської протоки — патрульний корвет "Сергій Котов".

23 березня ракети Storm Shadow/SCALP-EG завдали потужного удару по 13-му судноремонтному заводу у Севастополі. Пошкоджень зазнали чотири кораблі, великий десантний корабель "Ямал" був фактично втрачений для окупантів.

21 квітня далекобійні ракети уразили унікальне рятувальне судно "Коммуна", яке у свій час обстежувало місце затоплення крейсера "Москва". А 6 травня черговою жертвою українських морських дронів Magura V5 став патрульний катер проєкту 12150 "Мангуст".

Загалом у Чорному та Азовському морях було уражено, пошкоджено чи потоплено близько півсотні кораблів російського Чорноморського флоту. Після двох років повномасштабної війни стало зрозуміло, що ця військова структура є фактично нездатною навіть захистити сама себе, не кажучи вже про якісь агресивні плани на кшталт десантної операції на Півдні України.