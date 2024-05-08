Черноморский флот, удары по российским кораблям, операции ГУР и ВСУ

Ракетный крейсер "Москва", самый большой уничтоженный ВСУ корабль Черноморского флота РФ. Фото: Википедия

Скоростной патрульный катер проекта "Мангуст" стал далеко не первой целью в составе Черноморского флота страны-агрессора, успешно уничтоженной украинскими защитниками. О том, как Силы обороны Украины ликвидировали угрозу со стороны российского флота в полномасштабной войне — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Удачи-2022: битва за Змеиный и уничтожение "Москвы"

В отличие от донбасской войны, во время полномасштабного вторжения российские оккупанты сразу начали активно использовать свой Черноморский флот, базировавшийся в оккупированном Крыму. И так же в первые же дни начали нести серьезные потери на этом направлении.

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Так, уже 25 февраля украинскими защитниками были выведены из строя сразу три катера. Два скоростных катера были обезврежены в районе острова Змеиный, а один десантный возле села Коблево Николаевской области, где россияне пытались высадить десант.

Главной же добычей стал флагман Черноморского флота, ракетный крейсер "Москва". Эта беспрецедентная операция (в "Москву" в последний раз флагман флота, аргентинский крейсер "Адмирал Бельграно", затапливали англичане, в 1982 году во время Фолклендской войны) состоялась 13 апреля. Две крылатые ракеты "Нептун" украинского производства при поддержке турецкого дрона "Байрактар" поразили "Москву". На следующий день она затонула.

Позже после освобождения острова Змеиный в мае-июле украинские защитники начали охотиться на российские корабли в районе Севастополя, где и базировались основные силы Черноморского флота. Кроме того, 24 марта в порту Бердянска на Азовском море крылатой ракетой "Точка-У" был потоплен большой десантный корабль "Саратов", а два других БДК, "Новочеркасск" и "Цезарь Куников", получили повреждения.

Победы-2023: уникальный удар по субмарине и атака на Новороссийск

После атаки 29 октября, когда в Севастопольской бухте было повреждено три корабля ЧФ (в частности, и новый флагман флота, сторожевой фрегат "Адмирал Макаров"), Силы обороны Украины взяли паузу. А с августа 2023 года ситуация для окупантов начала ухудшаться с каждым месяцем.

Причем 4 августа БДК "Оленегорский горняк" был выведен из строя, а катер "Суворовец" утоплен — не в Крыму, а в акватории Новороссийска, то есть уже на российском побережье Черного моря.

В сентябре настал черед Севастополя. Ракетным ударом – впервые в истории! — была поражена подлодка (Б-237 "Ростов-на-Дону"). Также украинские защитники вывели из строя большой десантный корабль "Минск". С тех пор каждый месяц украинские морские дроны или крылатые ракеты устраивали настоящую охоту на остатки Черноморского флота.

В ноябре в Керчи был поражен крылатой ракетой SCALP малый ракетный корвет "Аскольд", а на другом конце Крыма — два десантных катера. В конце года, 26 декабря, Силы обороны Украины добили БДК "Новочеркасск", попав по нему ракетой Stord Shadow.

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В январе 2024 года в районе бухты Донузлав морские дроны потопили Р-334 "Ивановец". Они же 14 февраля на рейде возле Алупки добили большой десантный корабль "Цезарь Куников", а 5 марта у Керченского пролива - патрульный корвет "Сергей Котов".

23 марта ракеты Storm Shadow/SCALP-EG нанесли мощный удар по 13-му судоремонтному заводу в Севастополе. Повреждения получили четыре корабля, большой десантный корабль "Ямал" был фактически потерян для оккупантов.

21 апреля дальнобойные ракеты поразили уникальное спасательное судно "Коммуна", одно время обследовавшее место затопления крейсера "Москва". А 6 мая очередной жертвой украинских морских дронов Magura V5 стал патрульный катер проекта 12150 Мангуст.

В Черном и Азовском морях было поражено, повреждено или потоплено около полусотни кораблей российского Черноморского флота. После двух лет полномасштабной войны стало понятно, что эта военная структура фактически неспособна даже защитить сама себя, не говоря уже о каких-то агрессивных планах вроде десантной операции на Юге Украины.