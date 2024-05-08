Не могли добраться до укрытия — в Запорожье из-под обстрелов эвакуировали пожилую пару

Эвакуация пожилых супругов. Фото: скриншот

Полицейские эвакуировали из Степногорска Запорожской области пожилых супругов. В результате заболевания 73-летнего мужчины пара не могла добраться до укрытия.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в среду, 8 мая.

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С момента начала полномасштабной войны Степногорск стал постоянной целью для оккупантов. Несмотря на ежедневные обстрелы, в поселке продолжают проживать жители, среди которых Владимир Иванович и Ольга Александровна. Они переживали обстрелы, оставаясь в своем доме, и после каждого нападения врага ощущали облегчение, что выжили. Последняя вражеская атака разрушила их дом.

Ольга Александровна рассказывает, что многократно рассматривала возможность эвакуации, но не могла решиться из-за отсутствия места для переезда. Ее останавливало также то, что дома находится больной муж, которого сложно транспортировать самостоятельно, а также ей было жаль оставлять свое небольшое хозяйство.

Наконец супруги обратились за помощью в полицейскую эвакуационную службу, чтобы спасти свои жизни и своих любимых домашних животных. Полиция помогла паре эвакуироваться в село Богатыровка. Они взяли с собой много вещей, поскольку заботились не только о себе, но и о своих домашних любимцах — кошке Мурке с котятами и козе Майке. Теперь они поселятся в доме, который для них нашла дочь.

Ранее из прифронтовой Красногоровки Донецкой области полицейский отряд "Белые ангелы" вывез четырех тяжелораненых мужчин. Также правоохранителям удалось эвакуировать еще семь гражданских, переживших российский артобстрел и пригласивших экстренную эвакуацию.

Напомним, на Совете обороны Харьковской области было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах на границе с Россией и линией фронта.