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Не стримав емоцій — Зеленський обізвав Путіна під час інтерв'ю

6 листопада 2023 01:47
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Інна Буряк
редактор
Не стримав емоцій — Зеленський обізвав Путіна під час інтерв'ю
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський пояснив, за що борються та гинуть українці. Він підкреслив, що війна забирає найкращих, проте ніхто не дозволить російському диктатору позбавити Україну свободи.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю NBC News.

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За словами Зеленського, українці не готові віддати свою волю "чортовому терористу" президенту Росії Володимиру Путіну.

"У мене багато сили. Навіть якщо ми відчуваємо себе сильними, маємо багато енергії, це не означає, що ми хочемо воювати все наше життя. Ціна велика, війна забирає найкращих із нас, найкращих героїв, чоловіків, жінок і дітей. Але ми не готові віддати свою свободу цьому чортовому терористу Путіну. Ось чому ми воюємо", — наголосив український лідер.

Також глава держави відзначив, що західні партнери не намагаються тиснути на нього у питаннях переговорів з Росією.

Нагадаємо, що Зеленський також різко відповів скандальному експрезиденту США Дональду Трампу, який висловився, що у разі його нової каденції на посту Президента США він нібито зможе зупинити війну в Україні "за 24 години".

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