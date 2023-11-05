Зеленський вперше прокоментував трагічну загибель воїнів 128-ї ОГШБр

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський висловився з приводу ворожого удару по 128 гірничо-штурмовій бригаді у Запорізькій області. За його словами, це трагедія, якої можна було уникнути.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

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Президент України висловив щирі співчуття сім'ям та друзям воїнів, які загинули внаслідок цієї жахливої трагедії, якій, можливо, можна було запобігти.

"Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умеров поінформував мене про кроки, зроблені для з'ясування всіх деталей події, включаючи розгляд у питанні, хто і які накази віддавав. У зв'язку з трагедією також було розпочато кримінальне розслідування. Наразі триває ретельний аналіз того, що трапилося", — сказав Зеленський.

Також Зеленський уточнив, що основна мета на цей час — встановлення повної картини подій і запобігання повторенню аналогічних ситуацій у майбутньому.

"Кожен військовослужбовець, який перебуває на передовій, обізнаний з ризиками й про те, як необхідно забезпечувати свою безпеку просто неба, в зоні доступу ворожої артилерії та повітряної розвідки", — заявив він і додав, що зараз завдання слідства — надати точні та чесні відповіді близьким загиблих і всьому суспільству щодо того, як трапилася ця трагедія і внаслідок чиїхось неправильних рішень.

Раніше ми повідомляли, що ворог 3 листопада завдав удару по 26 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. Внаслідок цього загинули військовослужбовці 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.