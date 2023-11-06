Не сдержал эмоций — Зеленский обозвал Путина во время интервью

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, за что борются и гибнут украинцы. Он подчеркнул, что война забирает лучших, однако никто не позволит российскому диктатору лишить Украину свободы.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью NBC News.

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По словам Зеленского, украинцы не готовы отдать свою волю "чертовому террористу" президенту России Владимиру Путину.

"У меня много сил. Даже если мы чувствуем себя сильными, имеем много энергии, это не значит, что мы хотим воевать всю нашу жизнь. Цена велика, война уносит лучших из нас, лучших героев, мужчин, женщин и детей. Но мы не готовы отдать свою свободу этому чертовому террористу Путину. Вот почему мы воюем", — подчеркнул украинский лидер.

Также глава государства отметил, что западные партнеры не пытаются давить на него по вопросам переговоров с Россией.

Напомним, что Зеленский также резко ответил скандальному экс-президенту США Дональду Трампу, который выразился, что в случае его новой каденции на посту Президента США он якобы сможет остановить войну в Украине "за 24 часа".