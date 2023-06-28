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Не тільки NASAMS: міністр оборони Литви розкрив деталі нового пакету допомоги ЗСУ

28 червня 2023 13:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Не тільки NASAMS: міністр оборони Литви розкрив деталі нового пакету допомоги ЗСУ
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас із українським колегою Олексієм Резніковим. Фото: Facebook Анушаускаса
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Литва передасть Україні не тільки ракетні комплекси NASAMS, а і бронетранспортери М113. Крім того, ЗСУ отримають боєприпаси для гранатометів.

Про це очільник міністерства оборони Литви Арвідас Анушаускас написав на Facebook.

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Міністр оборони Литви підтвердив інформацію президента країни Гітанаса Науседи про купівлю для України два зенітні ракетні комплекси NASAMS, зауваживши, що тільки цим новий пакет допомоги не обмежується.

Литва передасть Україні ще й:

  • бронетранспортери;
  • боєприпаси.

Деталі нового пакету

За словами Анушаускаса, Литва передасть Україні 10 бронетранспортерів М113.

Крім того, Збройні сили України отримають від литовських партнерів тисячі одиниць протитанкових боєприпасів для гранатометів.

Анушаускас про новий пакет литовської допомоги для України
Анушаускас про новий пакет литовської допомоги для України

Нагадаємо, раніше про те, що Литва придбала для України два зенітні комплекси NASAMS, повідомив президент цієї країни Гітанас Науседа.

Додамо, що це не перша одиниця військової техніки, яку Литва купляє для України.

Так, ще восени минулого року литовське суспільство зібрало кошти на кілька морських безпілотників для українських ВМС.

Крім того, в березні Литва заявила про передачу Україні мобільного містечка для жителів Бородянки.

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