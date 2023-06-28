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Не только NASAMS: министр обороны Литвы раскрыл детали нового пакета помощи ВСУ

28 июня 2023 13:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Не только NASAMS: министр обороны Литвы раскрыл детали нового пакета помощи ВСУ
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Фото: Facebook Анушаускаса
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Литва передаст Украине не только ракетные комплексы NASAMS, но и бронетранспортеры М113. Кроме того, ВСУ получат боеприпасы для гранатометов.

Об этом глава министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас написал на Facebook.

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Министр обороны Литвы подтвердил информацию президента страны Гитанаса Науседы о покупке для Украины двух зенитных ракетных комплексов NASAMS, отметив, что только этим новый пакет помощи не ограничивается.

Литва передаст Украине еще и:

  • бронетранспортеры;
  • боеприпасы.

Детали нового пакета

По словам Анушаускаса, Литва передаст Украине 10 бронетранспортеров М113.

Кроме того, вооруженные силы Украины получат от литовских партнеров тысячи единиц противотанковых боеприпасов для гранатометов.

Анушаускас о новом пакете литовской помощи для Украины
Анушаускас о новом пакете литовской помощи для Украины

Напомним, ранее о том, что Литва приобрела для Украины два зенитных комплекса NASAMS, сообщил президент этой страны Гитанас Науседа.

Это не первая единица военной техники, которую Литва покупает для Украины.

Еще осенью прошлого года литовское общество собрало средства на несколько морских беспилотников для украинских ВМС.

Кроме того, в марте Литва заявила о передаче Украине мобильного городка для жителей Бородянки.

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