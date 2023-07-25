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Не від ракет: в ООН стверджують, що колонію з військовими в Оленівці підірвали

25 липня 2023 19:59
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Козюк Тетяна
редактор
В ООН стверджують, що колонію з військовими в Оленівці підірвали
Знищена колонія в Оленівці, де перебували українські полонені чоловіки. Фото: CNN
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В ООН стверджують, що колонію в Оленівці, де перебували полонені українські захисники, підірвали. В організації закликали притягнути до відповідальності усіх причетних за загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

Про це повідомляє Reuters. 

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Колонію в Оленівці підірвали

Повідомляється, що українські військовополонені, які перебували в Оленівській колонії на Донеччині, загинули не від американської ракети HIMARS, як стверджували в Міноборони РФ. 

Ув'язнені, яких утримувала країна-терорист, загинули внаслідок вибуху. Про це свідчать згорілі залишки в’язниці та тіла українських полонених, які можна побачити на оприлюднених російських відеоматеріалах.

"Військовополонені, які отримали поранення або загинули в Оленівці, та члени їхніх сімей заслуговують на те, щоб правда була відома, а винні в порушеннях міжнародного права понесли відповідальність", — кажуть в ООН. 

Що відомо про теракт в Оленівці

Нагадаємо, що 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS.

Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у "воєнних злочинах", а також приховати тортури над полоненими та розстріли.

2 серпня уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ООН не відповідає на запити України щодо вибуху в Оленівці. Однак пізніше голова МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що "інституції прокинулися" і почали вживати заходів, проте нині на місце загибелі полонених їх не допускає російська сторона.

Пізніше стало відомо, що масове вбивство полонених в Оленівці росіяни вчинили, аби приховати сліди тортур, адже з "азовцями" у полоні поводилися особливо жорстоко.

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