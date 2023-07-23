Україна обговорить знищення православної церкви на Раді Безпеки ООН, — Кулеба
На засіданні Ради Безпеки ООН Україна зверне увагу на дії Росії, які загрожують українському православному світу. Таке рішення було ухвалено після ракетного нападу на Спасо-Преображенський собор в Одесі.
Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.
Загроза православної церкви України
Дмитро Кулеба висловив своє занепокоєння щодо такої тенденції, наголошуючи на постійних обстрілах православних храмів.
"Росія систематично знищує Православну церкву в Україні та її будівлі. Останній приклад — сьогоднішній удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі. Ми порушимо це питання на наступному засіданні РБ ООН щодо України, щоб було зрозуміло: Росія є єдиною загрозою для українського православ'я", — сказав він.
Росія має бути systematical destroying Orthodox Church in Ukraine і його premises. Останнім часом є те, що strike на Odesa's Transfiguration Cathedral. Буде розрив цього на Next UNSC поїздки на Україно до макіяжу clear: Russia is only threat to Ukraine's Orthodoxy. pic.twitter.com/JsgM5Tv3sZ— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023
Нагадаємо, що в ніч на 23 липня Одеса зазнала обстрілу з боку російських військ. Постраждав Спасо-Преображенський кафедральний собор і світ не забарився з реакцією.
Крім того, в Організації Об'єднаних Націй засудили нічні руйнування в Одесі, проте не назвали причини. В ООН не назвали, чиї ракети прилетіли сьогодні вночі до історичного центру міста.