Україна обговорить знищення православної церкви на Раді Безпеки ООН, — Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Henry Nicholls

На засіданні Ради Безпеки ООН Україна зверне увагу на дії Росії, які загрожують українському православному світу. Таке рішення було ухвалено після ракетного нападу на Спасо-Преображенський собор в Одесі.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

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Дмитро Кулеба висловив своє занепокоєння щодо такої тенденції, наголошуючи на постійних обстрілах православних храмів.

"Росія систематично знищує Православну церкву в Україні та її будівлі. Останній приклад — сьогоднішній удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі. Ми порушимо це питання на наступному засіданні РБ ООН щодо України, щоб було зрозуміло: Росія є єдиною загрозою для українського православ'я", — сказав він.

Росія має бути systematical destroying Orthodox Church in Ukraine і його premises. Останнім часом є те, що strike на Odesa's Transfiguration Cathedral. Буде розрив цього на Next UNSC поїздки на Україно до макіяжу clear: Russia is only threat to Ukraine's Orthodoxy. pic.twitter.com/JsgM5Tv3sZ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023

Нагадаємо, що в ніч на 23 липня Одеса зазнала обстрілу з боку російських військ. Постраждав Спасо-Преображенський кафедральний собор і світ не забарився з реакцією.

Крім того, в Організації Об'єднаних Націй засудили нічні руйнування в Одесі, проте не назвали причини. В ООН не назвали, чиї ракети прилетіли сьогодні вночі до історичного центру міста.