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Не от ракет: в ООН утверждают, что колонию с военными в Еленовке взорвали

25 июля 2023 19:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ООН утверждают, что колонию с военными в Еленовке взорвали
Уничтожена колония в Еленовке, где находились украинские пленные мужчины. Фото: CNN
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ООН утверждают, что колонию в Еленовке, где находились пленные украинские защитники, взорвали. В организации призвали привлечь к ответственности всех причастных за гибель не менее 50 украинских военнопленных.

Об этом сообщает Reuters.

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Колонию в Еленовке взорвали

Сообщается, что находившиеся в Еленовской колонии на Донетчине украинские военнопленные погибли не от американской ракеты HIMARS, как утверждали в Минобороны РФ.

Заключенные, удерживаемые страной-террористом, погибли в результате взрыва. Об этом свидетельствуют сгоревшие остатки тюрьмы и тела украинских пленников, которые можно увидеть на обнародованных российских видеоматериалах.

"Военнопленные, получившие ранения или погибшие в Оленовке, и члены их семей заслуживают того, чтобы правда была известна, а виновные в нарушениях международного права понесли ответственность", — говорят в ООН.

Что известно о теракте в Оленовке

Напомним, что 29 июля в колонии в оккупированном городе Еленовка Донецкой области, где россияне содержали украинских военнопленных, раздались взрывы. Россияне заявили, что это ВСУ ударили из HIMARS.

Однако Генеральный штаб Украины заявил, что СИЗО обстреляли сами же россияне, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы.

2 августа уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ООН не отвечает на запросы Украины о взрыве в Еленовке. Однако позже глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что "институции проснулись" и начали принимать меры, однако в настоящее время на место гибели пленных их не допускает российская сторона.

Позже стало известно, что массовое убийство пленных в Еленовке россияне совершили, чтобы скрыть следы пыток, ведь с "азовцами" в плену обращались особенно жестоко.

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