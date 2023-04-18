Не встигають виконати план: росіяни почали проводити "паспортизацію" за місцем проживання
Окупанти провалюють визначені темпи "паспортизації" й вдаються до нових методів примусу. Відтепер вони видають російські паспорти за місцем проживання пенсіонерів.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
"Паспортизація" на окупованих територіях
Зазначається, що на тимчасово захоплених районах Донецької та Луганської областей окупанти почали проводити "паспортизацію" за місцем проживання пенсіонерів.
"Фактично це є елементом тиску на соціально незахищені верстви населення, які залежать від окупаційної адміністрації", — кажуть в ЦНС.
Для обходу пенсіонерів з Росії прибуло 300 "волонтерів", які утворили "мобільні групи".
Також на Донеччині облаштовані пункти видачі паспортів при лікарнях, адже без паспорта ворога людям відмовляють у медичному обслуговуванні. Таким чином окупанти порушують Женевську конвенцію.
Нагадаємо, нещодавно уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповів, чи каратимуть українців, які отримали російські паспорти.
За його словами, найважливіше завдання громадянина України, який залишився на окупованій території України — вижити, а російський паспорт в Україні не має ніякої юридичної сили.