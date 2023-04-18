Не встигають виконати план: росіяни почали проводити "паспортизацію" за місцем проживання

Росіяни змушують жителів тимчасово окупованих територій переходити на російську паспорти. Фото: google.com

Окупанти провалюють визначені темпи "паспортизації" й вдаються до нових методів примусу. Відтепер вони видають російські паспорти за місцем проживання пенсіонерів.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Читайте також:

"Паспортизація" на окупованих територіях

Зазначається, що на тимчасово захоплених районах Донецької та Луганської областей окупанти почали проводити "паспортизацію" за місцем проживання пенсіонерів.

"Фактично це є елементом тиску на соціально незахищені верстви населення, які залежать від окупаційної адміністрації", — кажуть в ЦНС.

Для обходу пенсіонерів з Росії прибуло 300 "волонтерів", які утворили "мобільні групи".

Також на Донеччині облаштовані пункти видачі паспортів при лікарнях, адже без паспорта ворога людям відмовляють у медичному обслуговуванні. Таким чином окупанти порушують Женевську конвенцію.

Нагадаємо, нещодавно уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповів, чи каратимуть українців, які отримали російські паспорти.

За його словами, найважливіше завдання громадянина України, який залишився на окупованій території України — вижити, а російський паспорт в Україні не має ніякої юридичної сили.