Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Не встигають виконати план: росіяни почали проводити "паспортизацію" за місцем проживання arrow

Не встигають виконати план: росіяни почали проводити "паспортизацію" за місцем проживання

18 квітня 2023 11:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Не встигають виконати план: росіяни почали проводити "паспортизацію" за місцем проживання
Росіяни змушують жителів тимчасово окупованих територій переходити на російську паспорти. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупанти провалюють визначені темпи "паспортизації" й вдаються до нових методів примусу. Відтепер вони видають російські паспорти за місцем проживання пенсіонерів.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Читайте також:

"Паспортизація" на окупованих територіях

Зазначається, що на тимчасово захоплених районах Донецької та Луганської областей окупанти почали проводити "паспортизацію" за місцем проживання пенсіонерів.

"Фактично це є елементом тиску на соціально незахищені верстви населення, які залежать від окупаційної адміністрації", — кажуть в ЦНС.

Для обходу пенсіонерів з Росії прибуло 300 "волонтерів", які утворили "мобільні групи".

Також на Донеччині облаштовані пункти видачі паспортів при лікарнях, адже без паспорта ворога людям відмовляють у медичному обслуговуванні. Таким чином окупанти порушують Женевську конвенцію.

Нагадаємо, нещодавно уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповів, чи каратимуть українців, які отримали російські паспорти

За його словами, найважливіше завдання громадянина України, який залишився на окупованій території України — вижити, а російський паспорт в Україні не має ніякої юридичної сили.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB